Mor un home de 61 anys atropellat per un cotxe a l'AP-7 al Vendrell

Un home de 61 anys va morir atropellat per un cotxe ahir dissabte al vespre a l'AP-7 al Vendrell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'avís del sinistre es va rebre a les 20.43 hores al quilòmetre 220 de l'AP-7, just a l'encreuament amb la C-32. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va envestir una persona, que va perdre la vida.

Es tracta d'un home de 61 anys, A. L., veí del Vendrell. Amb aquesta víctima, són set les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).