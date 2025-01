La Federació Xarxa Vendrellenca impulsarà la preservació de la Via Augusta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Xarxa Vendrellenca va aprovar a finals de juliol de 2024 treballar en la preservació del tram de la Via Augusta que travessa el Vendrell. Com a símbol d’aquest compromís, s’ha creat un logotip específic per a la iniciativa, que inclou la frase en llatí Via aeternitatis et memoriae (Via de l’eternitat i la memòria).

Entre les accions concretes del projecte, destaca l’elaboració d’un vídeo promocional, realitzat amb la col·laboració de membres i col·laboradors de l’entitat. A més, ja s’està treballant en una exposició virtual dedicada a la Via Augusta i en la preparació d’una proposta per presentar al ple municipal del Vendrell. Aquesta proposta busca la declaració del tram com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), un pas imprescindible per aspirar a la seva catalogació com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

En paral·lel, l’entitat està explorant col·laboracions amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori per garantir la protecció i conservació d’aquest patrimoni històric de més de dos mil anys.

Amb aquestes accions, la Federació Xarxa Vendrellenca reafirma el seu compromís amb la preservació del patrimoni cultural i històric, seguint l’exemple d’iniciatives reeixides com la de la Torre del Telègraf Òptic dels Masos de Coma-ruga o el Pont de França.