Implantaran un sistema de predicció de risc d'accidents amb IA a l'AP-7 entre el Vendrell i Granollers

El Servei Català de Trànsit (SCT) implantarà un sistema de predicció de risc d'accidents basat en Intel·ligència Artificial al tram de l'AP-7 entre el Vendrell i Parets del Vallès - Granollers. Ho ha explicat el director de l'organisme, Ramon Lamiel, en una roda de premsa per fer balanç de la sinistralitat durant el 2024.

També ha anunciat que enguany s'instal·laran sis nous carros radar arreu de la xarxa viaria després que els quatre ja existents hagin multat 110.000 conductors al llarg de 2024. L'any passat 136 persones van perdre la vida en 121 accidents a les carreteres interurbanes de Catalunya. La xifra és un 11% inferior a les 152 del 2023, quan van registrar-se 136 sinistres mortals.

Pel que fa al conjunt d’accidents registrats en vies urbanes i interurbanes, aquest 2024 han perdut la vida a carreteres catalanes 180 persones en 165 accidents mortals. Durant el 2023 la xifra va ser de 227 víctimes mortals en 209 sinistres, el que representa una reducció del 21%.

Tot i que les dades de sinistralitat de 2024 evidencien una «contenció» dels accidents mortals, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que encara hi ha un llarg camí per recórrer per assolir la xifra de 87 morts a les carreteres fixat per al 2030 i la de zero víctimes mortals el 2050.

La carretera amb més sinistralitat aquest any, ha estat la C-37, amb set víctimes mortals, seguida de la C-25, l’N-II, l’N-240 i l’AP-7. Amb tot, Lamiel ha destacat les mesures que s’han aplicat en aquesta darrera autopista. Ha dit que el 2022 s'hi van comptabilitzar 24 víctimes mortals, el 2023 15 i el 2024 només sis. «Actuar sobre l’AP-7 ens ha donat molt rèdit a l’hora de reduir la sinistralitat», ha assegurat.

En aquest mateix sentit, ha apuntat que la recuperació de la mobilitat de després de la pandèmia i l’alliberament de peatges ha repercutit de forma negativa en la xifra de ferits greus. Així, l’any 2024 s’han comptabilitzat 804 ferits greus en accidents de trànsit a vies interurbanes, el que suposa un 12% més que el 2023.

Lamiel també ha assegurat que s’ha detectat un creixement del nombre de ferits greus a carreteres que estan vinculades amb l’AP-7 com la C-32 nord o la C-25 i ha admès que aquestes dues carreteres amoïnen el SCT. Per això, ha assenyalat, s'hi començaran a fer controls de vehicles pesants.

Intel·ligència Artificial per predir la sinistralitat



Lamiel ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dilluns per anunciar un paquet de mesures per seguir combatent l’accidentalitat arreu de la xarxa viaria catalana. Una de les accions més destacades és la implantació d’un sistema de predicció de risc d’accident basat en Intel·ligència Artificial (IA) a 100 quilòmetres de l’AP-7, entre el Vendrell i l’àrea de Parets del Vallès – Granollers, que és la zona on s’ha detectat major sinistralitat amb ferits greus.

«No podrem predir exactament on passarà un accident però si que podrem saber si és una zona de risc o no», ha detallat Lamiel. Ha indicat que estan treballant amb un investigador de la UPC en aquest sentit i que ja disposen d’una aplicació per predir les intensitats i velocitats amb una fiabilitat d’entre el 90 i el 95%. De fet, ha explicat que la fase següent serà incorporar altres variables com geometria de les carreteres o l'orografia.

Sis nous carros radar



El director del SCT ha explicat que al llarg de 2024 els quatre carros-radar que funcionen a Catalunya han controlat 1,2 milions de vehicles i n'han multat 110.000 per excés de velocitat. «És un bon sistema per reduir la sinistralitat», ha considerat. Per això, ha apuntat, Trànsit adquirirà aquest any sis carros-radar més que es col·locaran a 150 punts de màxima perillositat.

En un altre ordre de coses, ha assenyalat que ja s’han iniciat les obres per establir velocitat variable a la C-58. «És una via que continua donant victimologia i per tant està bé actuar-hi», ha indicat. També ha dit que es posaran nous radars en línia a 550 quilòmetres de la resta de xarxa viària i que concentren més sinistralitat en accidents amb morts i ferits greus i accidents totals.

En paral·lel, el SCT es reunirà amb els titulars d’infraestructures, més enllà de Territori i el Ministeri, per avaluar si es poden fer-se millores ràpides a les vies que més ho necessitin.

Més controls a les tardes i caps de setmana

Dels morts registrats aquest 2024 a vies interurbanes, pràcticament un 50% es van accidentar a la tarda i aquesta és la franja que acumula més morts amb 68 víctimes, seguida del matí amb 46. Pel que fa als caps de setmana i festius, amb 70 víctimes, continuen acumulant la meitat dels morts en accident de trànsit a les carreteres catalanes. Per tot pelgat, el SCT preveu augmentar els controls a les tardes i els caps de setmana.

Motocicletes i furgonetes

Per altra banda, el balanç del 2024 de víctimes que pertanyen als col·lectius vulnerables en vies interurbanes (motoristes, ciclistes, vianants i conductors de vehicles de mobilitat personal) suposa gairebé la meitat del total de morts (45,5%). En concret, han mort 47 motoristes (7 menys que l’any passat), 8 vianants (5 menys que el 2023), 6 ciclistes (2 més que l’any passat) i 1 usuari de vehicles de mobilitat personal (VMP). Per aquest motiu, Lamiel ha indicat que també es reforçaran els controls amb motos espies i es marcarà el traçat de motos en vies on hi hagi molta conducció de moto de cap de setmana, entre d'altres mesures.

A més, aquest 2024 s’ha produït un augment en la sinistralitat de les furgonetes. De l’1 de gener al 31 de desembre, han mort 13 persones que viatjaven en furgoneta. El 2023 només es va registrar una víctima mortal. Per pal·liar aquestes dades, el SCT farà un reforç formatiu per a conductors de furgonetes en cursos de recuperació de punts del permís de conduir. En aquesta línia, s’estendrà la formació per a conductors de vehicles pesants.

Majors de 55 anys

Per franges d’edat, la que ha acumulat més morts és la de 55 a 64 anys, amb 29 víctimes, i la de 45 a 54 anys, amb 21 morts. La franja d’edat, però, que registra un major augment respecte al 2023 és la d’entre 65 i 74, amb 17 víctimes, un 89% més (9). En aquesta línia, es faran campanyes adreçades a majors de 55 anys i inspeccions a centres de reconeixement mèdic per donar informació sobre la sinistralitat a majors de 65 anys que renoven permís. «Ho començarem a fer a partir d’aquest any perquè disposem, per primer cop d’un cens de conductors que ens ha facilitat la DGT», ha dit Lamiel.

En paral·lel, es posarà en funcionament un programa de seguretat viaria amb realitat virtual per a reclusos que estan complint una condemna per delictes de seguretat viaria.