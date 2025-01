L'Ajuntament de l'Arboç retira els sostres d'amiant de l'Escola Sant Juli

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de l’Arboç ha retirat els sostres d’amiant de l’escola Sant Julià durant les vacances de Nadal aprofitant que no hi havia classes. Les plaques d’amiant s’han substituït per d’altres de materials segurs i sostenibles. La retirada de l’amiant ha estat realitzada per una empresa especialitzada, garantint el compliment de totes les mesures de seguretat necessàries.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la seguretat, la salut i el benestar dels alumnes, del personal docent i de tota la comunitat educativa per gaudir d’un entorn més segur i saludable.