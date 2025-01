Kenneth Martínez reivindica el ‘moment Vendrell’ per al 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en la roda de premsa d’inici d’any, ha afirmat que aquest 2025 és el «moment Vendrell». El batlle assegura que l’objectiu és «consolidar i ampliar la posició del Vendrell» amb les obres d’ampliació del nou hospital, la reforma de la riera de la Bisbal i la instal·lació de la xarxa de videovigilància a tot el municipi, que «suposaran un salt de qualitat per a fer del Vendrell un municipi capdavanter».

L’alcalde del Vendrell ha expressat els bons propòsits i perspectives per a aquest any, un cop s’han actualitzat els contractes de neteja viària i el contracte de recollida de residus. Segons l’alcalde «aquests dos contractes i serveis nous, que son les principals despeses anuals i les que la ciutadania valora més, i que portaven molts anys vençuts, han passat, per contra, a ser els exemples de la millora administrativa, de la qualitat dels serveis i del lideratge de l’Ajuntament».

El nou hospital, la regeneració de la riera i el seu entorn immediat, i la millora de la seguretat amb la videovigilància esdevindran aquest nou any projectes estratègics en el projecte de municipi del Vendrell com a capital regional entre Barcelona i Tarragona.

Segons Martínez, en aquest mateix propòsit de lideratge, «la transformació verda i blava a través dels projectes que executarem aquest 2025 del torrent dels Aragalls, de l’espai natural de les Madrigueres i del Riuet de Coma-ruga, a més de la riera de la Bisbal, faran del Vendrell un municipi capdavanter en la preservació del patrimoni natural i de la regeneració urbana, que ha der ser la palanca de la dinamització turística i comercial, a més de proporcionar qualitat de vida als veïns i veïnes». L’alcalde ha acabat la roda de premsa afirmant que «hem posat les bases, tenim els projectes i ara toca el ‘Moment Vendrell’, el salt de qualitat del Vendrell».