Una persona mor en un incendi d'habitatge a Calafell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona ha perdut la vida en un incendi que ha afectat un habitatge unifamiliar al carrer de la Cobertera de Calafell, al Baix Penedès, aquest dijous al matí. Els Bombers de la Generalitat han estat alertats de l'incident a les 07:30 hores i han desplaçat un dispositiu de set dotacions, que han treballat en l'extinció del foc i en la recerca de possibles víctimes.

Quan els Bombers han arribat a l'immoble, el foc ja havia afectat completament la planta baixa de la casa, on es trobava una dona de 66 anys amb mobilitat reduïda. Els altres dos ocupants de l'habitatge havien aconseguit sortir i es trobaven fora de perill. Els efectius han iniciat les maniobres d'extinció amb línies d'aigua i han realitzat la recerca de la dona dins de la casa. Finalment, la víctima ha estat trobada a la cuina de l'habitatge i evacuada a l'exterior, on ha rebut assistència mèdica per part del personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i els esforços, els metges no han pogut salvar-la i han certificat la seva mort.

Afortunadament, els altres dos habitants de l'habitatge no han necessitat trasllat hospitalari i han estat donats d'alta a l'instant.

Els Bombers han aconseguit controlar el foc a les 08:10 hores. La planta baixa de la casa ha quedat completament destruïda pel foc i el fum, mentre que la primera planta ha patit danys menors per la presència de fum. Un cop extingit el foc, els Bombers han realitzat les tasques de ventilació i revisió dels danys a l'edifici afectat, així com als dos immobles adjacents, que no presentaven danys importants.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de l'incendi, mentre que la Policia Local ha col·laborat en les tasques de seguretat i control de la zona.