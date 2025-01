Cremen dos contenidors i un vehicle al Vendrell

Imatge del vehicle afectat per l'incendi de contenidors al Vendrell.Bombers

Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de dimecres en l'incendi de dos contenidors al carrer de la Rasa d’en Solà del Vendrell. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat terrestre.

El foc ha cremat totalment dos contenidors i un tercer parcialment, i ha propagat al vehicle que estava aparcat al costat, el qual ha cremat al 50%. No hi ha hagut persones ferides a causa de l’incendi.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 5.698 trucades per 4.098 expedients relacionats amb la celebració de Cap d'Any fins a les 9.00 hores d'aquest dimecres. El Barcelonès ha concentrat el 55% de les trucades, amb un total de 2.563; seguida del Vallès Occidental (555) i el Baix Llobregat (412). Per municipis, des de Barcelona s'han fet 1.941 avisos, seguida de l'Hospitalet de Llobregat (273) i Badalona (169). Per demarcacions, la de Barcelona ha concentrat gairebé el 77% de les trucades, la de Tarragona gairebé el 9%, la de Girona el 8,2% i la de Lleida el 6,2%.