La modificació dels treballs a Sant Vicenç posposa fins a la primavera els dos talls totals previstos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La reprogramació d’Adif de les obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders per les feines del corredor mediterrani posposa fins a la primavera el pla alternatiu de transport que Renfe havia previst durant tres caps de setmana al gener i febrer per a les línies R2 sud, R4 sud i serveis Regionals del sud. Aquesta reprogramació no modifica la data de finalització de les obres del túnel de Roda de Berà prevista pel 3 de març.

Així, els treballs a Sant Vicenç de Calders previstos inicialment durant un cap de setmana de gener i dos caps de setmana de febrer es duran a terme a la primavera. Tot i així, es manté el tall del cap de setmana de l’1-2 de març previ al restabliment del tram Sant Vicenç de Calders-Tarragona.

Un cop es confirmin les noves dates, es realitzarà la comunicació a través de tots els canals d’informació i atenció al client.

D’altra banda, a partir del 5 de gener entraran en servei els nous horaris de les línies R14, R15 i R17 per ajustar l’oferta als temps de trajecte actuals degut a les obres del túnel de Roda de Berà. D’aquesta manera, es modifiquen horaris a la R15 i es redueix l’oferta ferroviària en hora vall per tal de millorar la fiabilitat en el tram la Plana – Sant Vicenç de Calders.

El servei quedarà de la següent manera:

Increments de temps sobre la R15 són, de mitjana, de 5 minuts en les sortides des de Barcelona fins a Tarragona / Reus / línia de Móra, i de 10 minuts en sentit invers, cap a Barcelona.

Reducció, en cada sentit:

- 3 llançadores R14 Tarragona <> Reus,

- 5 llançadores R17 Tarragona <> PortAventura, que es cobriran en bus.

- 3 reduccions de recorregut de trens R15 entre Reus / Tarragona <> Sant Vicenç de Calders, que es cobririen en bus Sant Vicenç <> Reus.

Pels trens modificats de la R15 i R17 s’establirà un servei alternatiu per carretera.