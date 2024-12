Buhos estrena el single ‘Hem vingut a jugar’, el darrer avançament del nou disc

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Buhos ha presentat aquest divendres Hem vingut a jugar, el darrer avançament del nou disc que es publicarà el 3 de gener. El nou single té com a punt de partida aquelles coses que fan feliç, com saber que estàs de vacances, les abraçades de qui estimes, les escapades o la germanor de les festes majors.

Els de Calafell han plantejat una reflexió carregada d’emoció sobre el temps, com es malgasta, que bo és compartir-lo i, sobretot, com és d'important valorar les petites coses i els moments especials que provoquen felicitat plena. El grup també ha anunciat noves dates de presentació del nou disc que passaran per Girona el 14 de març, a Barcelona el 15 i 16, l’11 d’abril a Madrid i el 9 de maig a València.

Segons han explicat en un comunicat, en un món «totalment boig, carregat de notícies de guerres, morts i violència», el líder del grup Guillem Solé ha volgut trobar la felicitat jugant amb els seus fills, acompanyant-se pel seu entorn més pròxim. «La conclusió és senzilla: l’única cosa que té realment valor és el temps», han apuntat. «Hem vingut a jugar resumeix a la perfecció aquests moments quotidians que realment fan somriure», han afegit.

El tema ha estat produït per David Rosell als seus estudis de Can Pardaler (Artés). «Musicalment, sorprèn gràcies a una producció més sòbria del que és habitual, sense grans arranjaments instrumentals ni electrònics. Una cançó d’essència pop-rock on tota la força i protagonisme se cedeix a l’important i transcendent missatge que llança», han destacat.