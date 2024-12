La plantilla ratifica el preacord a PreZero i desconvoca la vaga indefinida de recollida d'escombraries al Baix Penedès

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla de l'empresa de serveis PreZero ha ratificat el preacord entre la direcció i els representants dels treballadors i ha desconvocat la vaga indefinida de recollida d'escombraries al Baix Penedès, segons ha informat el sindicat CGT.

L'organització ha explicat que l'acord inclou un increment salarial de 600 euros directes el 2025, un augment retroactiu del 2,5% el 2024 i una actualització salarial del 2,5% els propers 5 anys, amb 400 euros més al final del període. Altres fites assolides, segons la mateixa font, són l'abonament fix dels plusos d'utillatge, qualitat i productivitat, així com la retirada de la trentena d'amonestacions i sancions que, afirma CGT, l'empresa ha imposat «durant el procés de lluita i la vaga».

L'aturada ha durat 75 dies i ha afectat els municipis de l'Arboç, Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès. A l'Arboç ha calgut decretar dues vegades l'emergència sanitària per netejar l'àrea d'emergència designada per deixar les escombraries mentre no hi havia servei de recollida.

A banda, el consistori d'aquest municipi ha encarregat un informe per determinar si l'empresa ha incomplert el contracte de recollida de residus. L'informe de fiscalització té l'objectiu d'avaluar «possibles incompliments» de contracte i de reclamar, si s'escau, la compensació econòmica pertinent. El 31 de desembre acaba el contracte amb PreZero en aquesta localitat, firma que serà rellevada per FCC Medio Ambiente.

Al llarg del 2024 la firma PreZero ha protagonitzat altres conflictes amb els treballadors de recollida d'escombraries a municipis com Torredembarra (Tarragonès) -on l'Ajuntament també li va obrir un expedient per incompliment de contracte- o a Manlleu (Osona).