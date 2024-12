L’Ajuntament del Vendrell gestionarà el pàrquing de l’estació d’autobusos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament del Vendrell passarà a gestionar l’aparcament subterrani de l’avinguda de Jaume Carner, on hi ha ubicada l’Estació d’Autobusos, explotat per la concessionària ACVIL Aparcamientos S.L. Aquest canvi de titularitat comportarà canvis importants que, segons l’alcalde, Kenneth Martínez, «ajudaran a dinamitzar la zona comercial i a ampliar l’oferta d’aparcament en el centre de la vila, que creix en activitat i serveis».

El govern del Vendrell portarà al proper ple municipal del 30 de desembre l’extinció per mutu acord, entre l’Ajuntament i la concessionària ACVIL, de la concessió per explotar l’aparcament de l’ avinguda de Jaume Carner. Amb aquest acord, les prop de 200 places públiques les passarà a gestionar directament l’Ajuntament del Vendrell perquè siguin d’aparcament de rotació al centre de la vila.

El futur nou aparcament subterrani del Vendrell, gestionat per l’Ajuntament, portarà per nom Aparcament del Mercat i ampliarà la disponibilitat de places d’estacionament al centre de la vila, que ja disposa de l’aparcament subterrani de Parven, a la plaça Pep Jai, i de l’aparcament en superfície gratuït del Puig-Pèlag, a més de les places de rotació de la zona blava.

Aquest aparcament mantindrà la possibilitat de fer contractes d’abonament i, a més, l’alcalde ha anunciat l’objectiu que «aquest nou aparcament sigui de rotació, especialment pensat per impulsar l’activitat del mercat i dels comerços locals, amb descomptes i bonificacions per als seus clients».

Amb aquest nou aparcament públic s’atendrà la demanda de veïns i botiguers d’ampliar la disponibilitat d’oferta d’aparcament de rotació i de dissuasió per potenciar l’atractiu comercial i de serveis del Vendrell. En els propers mesos, un cop finalitzi el tràmit administratiu de extinció de la concessió i s’adeqüin les instal·lacions de seguretat i serveis per part de l’Ajuntament, l’aparcament s’obrirà al públic per ampliar l’oferta de places al centre.