L'Arboç torna a declarar l'emergència sanitària per recollir la brossa després de 70 dies de vaga

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de l'Arboç ha tornat a decretar l'emergència sanitària per poder recollir les escombraries al municipi després de 70 dies de vaga dels treballadors de l'empresa concessionària, Prezero, per un conflicte laboral amb la direcció.

«Avui hem començat a netejar tota l'àrea d'emergència amb tres camions tipus banyera i també estem fent la neteja de carrers per seguretat vial. Amb la brutícia i la humitat, hi ha risc de caigudes i relliscades», ha explicat l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans.

«Entre aquest dissabte i dilluns esperem fer la neteja de tots els carrers de la població», ha pronosticat Sans, que ha avançat que han reclamat al Departament de Treball que ampliï l'ordre de serveis mínims per les festes de Nadal.

«Els serveis mínims no arriben a complir-se del tot i la situació s'ha tornat a desbordar. Fa tres setmanes vam fer una primera declaració d'emergència sanitària, el 27 de novembre, i ara hi hem de tornar», ha reflexionat en veu alta l'alcalde de l'Arboç.

«La gent veu que no es recull el porta a porta, trasllada les escombraries a l'àrea d'emergència i hi ha un desbordament», ha insistit Sans, que veu amb preocupació la proximitat de les festes de Nadal i Cap d'Any.

«Necessitem que Treball modifiqui i incrementi els serveis mínims en els propers dies ja que hi haurà més residus de totes les fraccions. I que pressioni per forçar una negociació entre treballadors i empresa», ha exigit l'alcalde de l'Arboç.

La situació és similar a les poblacions veïnes de Llorenç del Penedès -que també està en tràmits de tornar a declarar l'emergència sanitària- i Sant Jaume dels Domenys. «Aquesta setmana creiem que l'acord era proper, però som a dissabte i no hi ha hagut llum verda», ha lamentat Sans.

«Sí que sembla que les posicions estan properes en el tema econòmic, però allunyades en altres punts del conveni», ha assenyalat l'alcalde de l'Arboç. «El dret a vaga és un dret reconegut, però també hi ha el dret a la salut pública per part dels ciutadans», ha volgut deixar clar Sans. «Com a alcalde he de lluitar per això», ha sentenciat el batlle de l'Arboç.

«A partir de l'1 de gener entra la nova empresa concessionària amb el nou contracte i s'hauria d'acabar amb la situació actual», ha conclòs Sans.