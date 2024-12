Els Lax'n'busto descobreixen una placa en el seu honor al Vendrell envoltats d'emoció i nostàlgia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els integrants històrics de Lax'n'busto han descobert aquest dissabte una placa en el seu honor a la seva ciutat natal, el Vendrell. La plaça del Tívoli ha estat l'indret escollit per fer un «homenatge en vida» a la trajectòria i el llegat de la banda.

«És a casa i abans de morir, de moment hem aguantat fins aquí», ha bromejat el cantant Pemi Fortuny. En un ambient emotiu, familiars, coneguts i veïns han acompanyat als músics en una jornada nostàlgica en què tampoc ha faltat la música de Lax'n'busto.

Diverses agrupacions han aprofitat l'ocasió per dedicar-los versions dels seus clàssics. L'homenatge arriba dos dies després que els integrants del grup tornessin a pujar als escenaris i es preparin per engegar una minigira de cara al 2025.

Pemi Fortuny, Cristian Gómez, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa i Eduard Font s'han reunit de nou a casa, al Vendrell, on aquest dissabte al vespre han estat els protagonistes de la vetllada. L'Ajuntament ha organitzat un homenatge per reconèixer la trajectòria, obra i promoció del municipi per part de la banda. Un agraïment que ha començat a la plaça de la Vella de la mà del grup Tocats de Canya, que ha interpretat una particular versió d'un dels himnes del grup: 'Miami Beach' a ritme de gralla.

Seguidament, familiars i amics propers dels integrants històrics de Lax'n'busto han omplert la sala de plens en un primer acte més institucional en què s'ha reivindicat els orígens del grup. Alhora, els membres han recordat i agraït el suport rebut al llarg dels anys per part de les famílies i dels mànagers i fans que els han acompanyat durant totes les etapes.

La festa però, no ha quedat a l'edifici de l'Ajuntament, sinó que s'ha traslladat fins a la plaça del Tívoli. És en aquest punt on s'esperava el moment àlgid de la jornada, amb la descoberta d'una placa dedicada a Lax'n'busto. Es tracta d'un indret especial per al grup, que tenia un local en aquesta localització des d'on assajava. A més, també és el lloc on va gravar un dels seus discos.

Fins aquest punt s'han acostat nombrosos veïns i fans del grup, que no s'han volgut perdre el moment. Just abans de la descoberta, alumnes de l'escola municipal de música ha ofert als presents una altra versió d'un tema de la banda, 'Que boig el món'. Entre bromes, els músics han agraït que hagi estat un «homenatge en vida». «Potser els nostres fills, els nostres néts, quan passin per aquí diran 'el meu besavi tocava aquí'», ha apuntat Fortuny.

Llestos per una «mini gira»

L'homenatge arriba dos dies després que els integrants del grup hagin tornat a pujar als escenaris amb un doble concert benèfic a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Divuit anys després que Pemi Fortuny fes un pas al costat i deixés de ser vocalista dels Lax'n'busto, les dues actuacions han reunit de nou als membres històrics. En aquesta ocasió, els concerts han estat en benefici del projecte de la ràdio que Fortuny va muntar a Sierra leone, CAT Radio Barming.

Davant la resposta «aclaparadora» del públic que ha esgotat les entrades per les dues nits, el grup ha decidit programar alguns concerts més en una «mini gira» l'any 2025. La particular gira arrencarà amb dos concerts a la Sala La Mirona a Salt (Gironès), seran el 23 i 24 de maig i ja tenen totes les entrades exhaurides. L'1 de juny continuaran amb un concert al Teatre de la Llotja de Lleida i el 8 de juliol arribaran a Mallorca amb una actuació al Pollença Rock.