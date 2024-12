La Policia Local del Vendrell interposa un 15% més de sancions per incivisme aquest 2024

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Local del Vendrell ha interposat un 15% més de sancions aquest 2024. Entre gener i novembre d’enguany, els expedients oberts han estat majoritàriament per infraccions en matèria d’activitats econòmiques i per consum de begudes alcohòliques a la via pública.

L’Ajuntament ha recaptat 255.000 euros amb les liquidacions per les sancions interposades en aquests àmbits. Això suposa un increment del 162% respecte a les xifres de 2023, quan es van generar liquidacions per valor de 97.000 euros.

El govern municipal ho atribueix a una major presència policial i de controls contra les conductes incíviques i les activitats fraudulentes. L’any 2023, es van tramitar dotze sancions per consumir alcohol a la via pública. Aquest 2024 se n’han tramitat 62. En concret, l’import de sancions pels botellots comptabilitzats l’any passat va ser de 1.400 euros i aquest any ha estat de 5.390.

L’ocupació de la via pública o les de conductors que fan un ús fraudulent de les targetes de mobilitat reduïda, així com les infraccions mediambientals i per molèsties per soroll, són altres dels àmbits sancionats. “Les dades ens demostren que anem en la bona direcció, però cal seguir treballant en aquesta línia per fer un Vendrell més ordenat, més cívic i més segur”, ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano.