El Baix Penedès s’integrarà a la Xarxa d’Autocaravanes del Penedès amb 4 espais adequats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar dimecres un conveni interadministratiu de 75.000 euros amb els Ajuntaments d'Albinyana, la Bisbal del Penedès, Cunit, Sant Jaume dels Domenys per adequar espais per estacionar autocaravanes. Per finançar aquestes obres, l'ens rebrà una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona de 56.000 euros, mentre que la resta ho finançaran els quatre Ajuntaments que formen part d’aquest projecte de promoció turística.

En total seran entre 15 i 20 places per autocaravanes en espais adequats amb punts de buidatge d’aigües grises i negres, punts de recàrrega d’aigua potable i taules i bancs per poder estar. A més, es donarà informació turística. Les estades seran gratuïtes i en qualsevol cas, cada municipi haurà d’acabar de regular. Els emplaçaments a cada municipi i el projecte tècnic ja estan definits i el pròxim pas serà la licitació de les obres que s’han de realitzar. Es preveu tenir-ho tot enllestit i en ple funcionament abans de l’estiu de 2025.

Amb aquests 4 punts, el Baix Penedès entrarà a la Xarxa d’Autocaravanes del Penedès, que ja compta en 12 ubicacions a l’Alt Penedès. Tal com ha destacat el diputat provincial Joan Sans, «l’objectiu d’aquest projecte és el d’atraure més turisme a la comarca i desestacionalitzar-lo, ofertant entre 15 i 20 places a la comarca per autocaravanes, un tipus de turisme que va en augment a tot Catalunya».

El conseller comarcal de Turisme, Magí Pié ha valorat molt positivament aquesta aposta pel turisme slow d’autocaravana a la comarca i ha avançat que de moment són aquests 4 municipis, però en el futur altres pobles s’hi podran integrar. Una oportunitat per atraure més turisme a la comarca. «Hi ha un plus, doncs tot i no utilitzar hotels, es fa despesa en restauració i gastronomia i equipaments culturals».