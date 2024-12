El Vendrell dedicarà una plaça als Lax’n’Busto

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dissabte 21 de desembre, a les 19h, la plaça del Tívoli acollirà un acte d’homenatge del Vendrell al grup Lax’n’Busto. En concret, se’ls dedicarà la plaça del Tívoli, un espai cèntric i emblemàtic per tota la vinculació que té amb la música, marcada per la presència de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, però també per l’existència, fa uns anys, de l’estudi de gravació de Jesús Rovira on Lax’n’Busto havia creat molts dels seus temes.

La regidora de Cultura, Silvia Vaquero, ha explicat que aquesta era una idea en la que ja fa temps que es treballava. «El Vendrell havia de fer un homenatge a un dels grups de rock més importants que ha tingut Catalunya, per tota la llarga trajectòria d’aquest grup musical que forma part de la banda sonora de les vides de moltes persones del Vendrell». Un homenatge que vol ser també un agraïment del municipi al grup per portar el nom del Vendrell arreu.

L’acte del dia 21 s’inscriurà en el projecte que la Regidoria de Cultura impulsa des de fa 4 anys: El Vendrell sent la música!, que reivindica i difon el talent musical del nostre municipi amb actuacions repartides per diferents espais del Vendrell.

A banda de la col·locació de la placa de dedicatòria de la plaça, l’acte del dissabte 21 de desembre també inclourà l’actuació del grup The Porland’s, que s’ha volgut sumar a l’homenatge als Lax’n’Busto.

Pemi Fortuny, en nom de tots els integrants de la banda, s’ha mostrat molt content amb la iniciativa. «Està molt bé sentir-te estimat a casa i estem molt contents i agraïts que se’ns reconegui els anys de feina i que s’hagi escollit un lloc tant emblemàtic per fer-ho com la Plaça del Tívoli».

L’homenatge coincideix amb una tornada puntual del grup als escenaris, en primer lloc amb dos concerts programats pel 18 i 19 de desembre a la sala Luz de Gas i amb una minigira que començarà el proper 23 de maig a la Mirona de Salt i que seguirà per diverses poblacions encara per confirmar.