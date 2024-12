La policia deté dues persones en un dispositiu a un bar del Vendrell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local del Vendrell han dut a terme aquest dijous un dispositiu conjunt en un bar situar al carrer de Molins del Vendrell. L'entrada s'ha saldat amb dos detinguts, un per tràfic de drogues i l'altre per la llei d'estrangeria.

En total s'han identificat 33 persones i s'han tramitat 14 denúncies per consum o tinença de drogues. També s'ha multat el propietari del bar per tolerància del consum d'estupefaents. A més a més, s'han fet tres denúncies per falta de respecte als agents de l'autoritat, per venda de tabac sense autorització i per infracció de la llei de videovigilància.