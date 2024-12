L'Arboç reforça el servei de recollida de residus després de declarar l'emergència sanitària

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de L'Arboç, a la comarca del Baix Penedès, ha rebut l'autorització del departament de Treball de la Generalitat per contractar una empresa de recollida d'escombraries i neteja viària i reforçar així aquest servei bàsic uns 50 dies després de l'inici de la vaga de treballadors de la companyia concessionària, PreZero.

Des del 10 d'octubre, la recollida de residus en aquest municipi s'ha dut a terme amb serveis mínims i el consistori va declarar dimecres passat l'emergència sanitària per «insalubritat» per poder fer una «contractació extraordinària» d'una empresa per ampliar la neteja dels carrers.

La nova empresa va actuar per primera vegada dissabte i «complementarà els serveis mínims establerts per PreZero, que segueixen funcionant», expliquen a EFE fonts municipals.

L'Ajuntament assegura que la situació s'havia «desbordat» i la salubritat estava «compromesa», i informa que ha presentat tres denúncies -una davant els Mossos d'Esquadra i una altra al departament de Treball- per «l'incompliment flagrant i reiterat dels serveis mínims, posant en risc el dret a la salut dels ciutadans».

L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, diu que no hi ha hagut «cap acostament ni voluntat de solució» per part de PreZero i els seus treballadors: «Respectem el dret a la vaga, però els ciutadans no som els responsables ni els causants d'aquest conflicte i, en canvi, som les víctimes que pateixen les conseqüències directes».