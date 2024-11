Ajornen fins dissabte la recollida de la brossa acumulada a l'Arboç, després de decretar-se l'emergència sanitària

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La brossa que des de fa setmanes s'acumula a l'àrea d'emergència de l'Arboç (Baix Penedès) es netejarà, finalment, aquest dissabte, després que l'Ajuntament hagi decretat l'emergència sanitària. Així ho ha afirmat l'alcalde Joan Sans en una entrevista a l'ACN, on ha reconegut que el servei s'havia de fer aquest divendres, però que la quantitat "desbordant" de runa ha obligat l'empresa contractada -Fomento- a posposar-ho.

"Aquí s'ha de venir amb tràilers amb molta capacitat", ha dit el batlle, qui confia que en 24 h estigui tot net. Tot i que la vaga dels treballadors va començar el 10 d'octubre, Sans ha subratllat que la situació va descontrolar-se fa un parell de setmanes, després que el comitè decidís reduir els serveis mínims.

Des de fa 48 dies, els municipis de l'Arboç, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys pateixen les conseqüències de la vaga iniciada pels treballadors del servei de recollida d'escombraries envers la direcció de l'empresa concessionària, Prezero, per un conflicte laboral. Banyeres del Penedès és un altre dels pobles afectats, però en aquest cas, només té contractat la neteja viària i la jardineria.

De tots ells, l'Arboç és la població amb major nombre d'habitants (5.700 persones) i, per tant, el que s'ha vist més afectat. De fet, la brossa que s'acumula a l'àrea d'emergència, situada als afores, es veu des de lluny. L'alcalde Joan Sans ha afirmat, però que la situació "estava més o menys controlada" fins al 15 de novembre. A partir de llavors, i segons ha denunciat, van començar els sabotatges als vehicles de residus, rebentant-los-hi les rodes, i, per tant, no es podia portar a terme el servei. "L'empresa ja ha canviat uns 46 pneumàtics", ha puntualitzat.

A més, i segons el batlle, també va ser a partir del 15 de novembre, quan el comitè d'empresa va "convèncer els treballadors que els serveis mínims eren de quatre hores i no de vuit", esdevenint "un incompliment total del que va dictar el Departament de Treball".

Fins al 24 de novembre, i segons Sans, els serveis mínims de la recollida de la brossa al municipi van ser de quatre hores, provocant el "desbordament" actual. "Amb una reducció d'hores tan important, els treballadors no podien netejar ni l'àrea d'emergència, ni acabar la recollida del porta a porta dins el poble", ha denunciat.

L'Ajuntament va denunciar l'incompliment dels serveis mínims al departament i, segons ha afirmat, aquesta setmana els treballadors ja han tornat a fer la jornada complerta. Tot i això, la situació, sobretot a l'àrea d'emergència, s'ha descontrolat.

Per tot, aquest mateix dimecres, i conjuntament amb l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, van decretar l'emergència sanitària, per poder contractar un servei extern per netejar, de forma puntual, els municipis. Mentre que a Llorenç del Penedès sí que s'ha pogut recollir la brossa acumulada aquest divendres, a l'Arboç s'ha hagut d'ajornar fins dissabte per la gran quantitat de bosses que hi havia.

Malestar entre els veïns

Malgrat tot, diversos veïns del municipi es pregunten què passarà després d'aquesta neteja puntual. "En quatre o cinc dies aquesta zona tornarà a estar igual", ha denunciat el José Manuel Vila, veí de l'Arboç des de fa més de 48 anys, i qui tot i entendre la preocupació dels treballadors, considera que el conflicte no pot repercutir en els veïns, els quals "no tenen la culpa".

"És vergonyós, mai havia vist el poble així", ha lamentat Vila, qui ha subratllat que la brutícia ja hi era abans d'iniciar-se la vaga. Uns arguments que comparteix Socorro Soto, una altra veïna del municipi. "Això és una urgència sanitària que ha d'acabar ja", ha criticat.

Davant les queixes dels ciutadans, l'Ajuntament de l'Arboç ha anunciat que abonarà la part proporcional dels dies que no s'ha fet el servei, sobretot, tenint en compte, a més, que enguany se'ls "va apujar la taxa d'escombraries", ha matisat l'alcalde.

Conflicte estancat

Per la seva banda, des del comitè d'empresa han assegurat que la situació es troba "estancada". Segons ha declarat un dels seus portaveus a l'ACN, Andreu Perona, aquest dijous es va posar damunt la taula la possibilitat d'incrementar 30 euros mensuals la nòmina. Tot i això, ha afegit que l'empresa encara ho està "rumiar" i que part del personal ja ha mostrat el seu desacord perquè ho veuen insuficient.

Respecte a l'emergència sanitària decretada pels ajuntaments, Perona ha assenyalat com a principals culpables l'empresa i els consistoris. "Al final, qui ha creat aquest problema és l'empresa", ha dit Perona, qui ha afegit que "els ajuntaments en comptes de posar pau, aviven la flama". Per tot, ha defensat la feina feta per part de la plantilla, els quals, segons ha remarcat, compleixen amb els serveis mínims "que els requereix l'empresa" i "arriben fins on arriben amb les seves hores de treball".

2025: nou contracte

Finalment, l'alcalde de l'Arboç ha recordat que el 31 de desembre acaba el contracte que tenen actualment amb l'empresa Prezero i que, a partir del 2025, l'Arboç passarà a tenir el servei que adjudiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès. "Això ens allibera de tot", ha celebrat.

Tot i això, la resta de municipis afectats mantindran el conflicte perquè "encara els queda quatre o cinc anys de contracte". En aquesta línia, Sans ha demanat que es revisi la llei de contractes perquè "quan hi ha un problema d'aquesta magnitud, els ajuntaments estan lligats de mans i peus per poder fer actuacions unilaterals respecte al contracte".