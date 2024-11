Una persona atesa per l'incendi d'un patinet elèctric a Calafell

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta matinada en un incendi d'un patinet elèctric a Calafell. L'avís l'han rebut a les 05.10 hores i s'han desplaçat fins a un pis situat a la segona planta de l'avinguda Espanya.

Quan han arribat a l'habitatge, han comprovat que el foc estava apagat però que el pis havia quedat afectat pel fum. Com a conseqüència, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una persona per inhalació de fum que, finalment, no ha hagut de ser evacuada a cap centre hospitalari. Un cop ventilat l'habitatge, els propietaris han pogut tornar a accedir a l'interior.

Els Bombers asseguren que l'incendi de patinets elèctrics és un succés molt habitual des de que es venen aquest tipus de vehicles de mobilitat personal.