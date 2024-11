El Circ Raluy Legacy estrena CYBORG en primícia a Calafell

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El Circ Raluy Legacy ha triat Calafell per l’estrena de la seva nova producció CYBORG, un espectacle incomparable que expandeix les fronteres de l’art portant a l'espectador a llocs, emocions i situacions difícils d’imaginar.

«Estem especialment il·lusionats per presentar el nou espectacle a Calafell, on ens sentim tant estimats i on tenim tants vincles que ens uneixen. No se’ns acut millor lloc per la première de CYBORG», comenta Louisa Raluy, codirectora del circ.

La família Raluy ha tornat a reinventar-se explorant noves formes d’expressió que combinen amb l’essència del circ. Aquesta invita a entrar al món CYBORG, un lloc més enllà del que és humà, una nova forma d’extensió dels sentits. Un espectacle revolucionari que experimenta amb la realitat més enllà dels límits.

«Més que un espectacle és una experiència sensorial, innovadora, que sobrepassa les arts circenses, revoluciona el món de l’art i ens porta a un univers ple de personatges irreals, magnètics, quasi robòtics, atrevits... Veureu actuacions de molt de risc, criatures inesperades, màquines que rugeixen, equilibris impossibles, vols espacials i molt d’humor. A CYBORG hem reunit el millor equip de professionals amb capacitats sorprenents, que desborden energia i talent. D'una altra manera no hauria estat possible», comenta Kerry Raluy, codirectora del circ.

A partir del 28 de desembre Calafell podrà gaudir, en exclusiva, de CYBORG. Les entrades es poden comprar a la taquilla del circ o a la seva web www.circoraluy.com.