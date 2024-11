Retards d'uns 30 minuts en la represa del servei entre Sant Vicenç i Vilafranca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La represa de la circulació de trens entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, i Vilafranca del Penedès de la línia R4 s'ha iniciat aquest dilluns amb demores d'entre 20 i 30 minuts. Segons ha informat Renfe, les obres que s'estan fent pel Corredor del Mediterrani s'han allargat per una incidència i han provocat que la tornada ho faci amb aquests endarreriments.

La recuperació del servei en dies feiners no ha arribat a primera hora d'aquest dilluns, ja que per aquests treballs l'operadora inicialment havia assegurat que no era «com estava previst» i havia mantingut el transport per carretera per als usuaris. Des del començament i fins a les 8.05 hores, els combois havien circulat per via única.

Els treballs suposen el final de la segona interrupció iniciada al setembre. Tot i així, durant el darrer cap de setmana del mes la línia quedarà tallada, la companyia preveu que ho estigui entre els dies 30 de novembre i 1 de desembre.