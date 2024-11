La Bisbal del Penedès posposa l’aplicació de la nova taxa de residus fins al 2026

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; i el Regidor de Gestió de Residus, Daniel Caballero; mantenen converses periòdiques amb l’empresa adjudicatària del servei de gestió i recollida de Residus a la Bisbal del Penedès que prestarà servei al municipi a partir de l’1 de gener de 2025.

Tot i que l’empresa començarà a gestionar el mes de gener vinent, el nou servei porta a porta a tot el municipi (a excepció del Papagai i la Pineda de Santa Cristina, on el gestionen altres ajuntaments) finalment no començarà fins passat l’estiu. Durant el primer semestre de l’any 2025 es tiraran endavant campanyes informatives i de conscienciació sobre el reciclatge i el porta a porta.

Per tot plegat, l’equip de govern ha decidit no aplicar la nova taxa d’escombraries aprovada en el Ple extraordinari del 7 de novembre de 2024 fins a l’exercici 2026 i, per tant, la taxa del 2025 seguirà sent la mateixa que s’havia abonat fins ara.

El 2026 s’aplicarà la nova taxa perquè ja estarà en funcionament el nou sistema de recollida de residus porta a porta i, tal com ja es va comentar al Ple extraordinari, durant el 2025 s’aprovaran bonificacions per bones pràctiques de reciclatge per aplicar-les el 2026. Anualment es revisarà la taxa, ja que aquesta anirà en funció dels costos de recollida, transport i eliminació de residus perquè, com dicta la Llei 7/2022 de Residus i sòls contaminats per una economia circular, la taxa ha de cobrir el cost total de la recollida, transport i tractament dels residus. Per tant, com millor reciclem i gestionem els residus entre tots, més baixa podrà ser la taxa.

La llei obliga a tenir la taxa aprovada abans del 2025, que és el que es va fer al darrer Ple extraordinari. No obstant això, l’aplicació de la taxa es posposa fins al 2026.