El Vendrell organitza una festa per celebrar les campanades de Cap d'Any a la plaça Vella

El 31 de desembre, a partir de les 23:30 h, a la plaça Vella, tindrà lloc una festa de Campanades de mitjanit organitzada per l’Ajuntament del Vendrell amb la participació dels Campaners del Vendrell i els presentadors Josep Solé, Guitarra, i Lioba Rovira, que són components del grup Son Rumores.

La regidora de Festes, Mariona Figueras, ha explicat que «ens hem trobat que en els darrers anys a la plaça Vella s’estava reunint molta gent per celebrar les campanades de Cap d’Any i, aquest any, per primer cop, des de l’Ajuntament s’ha cregut oportú organitzar aquesta festa de Campanades de mitjanit».

Els presentadors de l’acte s’ubicaran al balcó del Campanar i a les 12 de la mitjanit es farà un toc manual de les campanes, amb els quatre quarts i les dotze campanades, i tot seguit es farà un toc festiu que donarà pas a una celebració que estarà amenitzada pel grup de versions Noche Ochentera.

L’acte és gratuït i obert a tothom, però prèviament, a partir del 2 de desembre, s’haurà d’anar a l’Ajuntament a recollir un tiquet que donarà dret a tenir cotilló, raïm i copa de cava.