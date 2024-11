Marmellar torna a la vida a través de les arts

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Què passa amb un poble quan la vida deixa d’existir en ell? Com podem traslladar el seu record a la dansa, l’escultura o la gastronomia? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta respondre Terraplena, la primera proposta artística de la iniciativa Pobles Mudats, impulsada per la Diputació de Tarragona.

Terraplena és un projecte comissionat per Manuel Moranta on ha intentat tornar a la vida a Marmellar, un poble mil·lenari del Baix Penedès que ha quedat deshabitat. La presentació d’una part d’aquesta mostra va tenir lloc ahir al Palau de la Diputació de Tarragona amb alguns dels últims veïns i descendents de Marmellar com a part del públic.

L’obra de Moranta parteix de 1.500 paraules que van escriure 34 persones, intentant definir el que els transmetia aquest racó desert. D’aquest inventari, l’autor va reduir la mostra a només 100 mots. Aquests han quedat plasmats en una peça escultòrica que serveix com a eix central de l’obra. Aquesta viatjarà pels diferents municipis que formen part de la iniciativa fins a arribar al Montmell, municipi al qual pertany el poble abandonat de Marmellar. Allà, l’escultura es quedarà fixa en record del que va ser aquesta població.

Aquestes paraules van ser transmeses també a una altra dotzena d’artistes, qui han hagut d’intentar plasmar l’essència de Marmellar en les seves disciplines. A la jornada d’ahir es van poder conèixer dues d’aquestes propostes. Per una banda, la companyia de dansa tarragonina la Im.perfecta va representar una peça on l’expressió cultural d’una ballarina acompanyava la veu d’alguns d’aquests mots.

A banda, el pastisser Oriol Rossell de l’Obrador del Vendrell va presentar un primer tast del Rellotge de sabors, aquesta creació és una esfera solar on es representen els diferents gustos de Marmellar. El pastisser ha fet d’aquests sabors –entre els quals es troben l’oli d’oliva, les panses, la farigola o el romaní– diverses confitures que s’acompanyen amb un pa tradicional de llenya. Rossell ha inclòs en aquestes confitures el ‘gust del verí’, en referència a les obscures llegendes del poble.