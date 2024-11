El Vendrell es solidaritza amb València enviant un tràiler i dos camions plens de material

L'Ajuntament del Vendrell continuarà recollint material per als afectats per la DANA.Cedida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts, des del polígon de La Cometa del Vendrell, han marxat cap a València el tràiler i els dos camions plens de material que s’ha recollit durant aquest passat cap de setmana a les dependències de l’Ajuntament del Vendrell. Unes donacions que es portaran a la localitat valenciana de Cullera, des de la qual es distribuirà a les zones afectades per la DANA.

El comboi ha estat possible gràcies a la col·laboració d’empreses com Furgo Trailer, Licors Jané i Guivernau, que han cedit els vehicles, així com Instal·lacions Mercader, que ha cedit la nau per recollir el material. Els tres vehicles han marxat acompanyats per un vehicle de la Policia local i un altre de Protecció Civil del Vendrell.

L’alcalde, Kenneth Martínez, ha agraït la immensa resposta de la societat i les empreses vendrellenques davant la tragèdia ocorreguda a València i ha ressaltat que la col·laboració entre l’administració i la ciutadania en casos com aquest demostra la importància de la força del treball col·lectiu. Així mateix, ha lloat la tasca duta a terme per Protecció Civil del Vendrell i la Policia local, així com la de voluntaris i voluntàries que han treballat incansablement per coordinar aquest dispositiu solidari.

En aquest sentit, ha ressaltat que l’esforç haurà de continuar durant setmanes i mesos i ha avançat que l’Ajuntament del Vendrell continuarà recollint material i donacions.

D’altra banda, també set agents de la Policia local que es troben fora de servei han marxat a la localitat valenciana d’Alfafar a col·laborar en tot allò que puguin.