Suspesa la circulació de trens a les línies R2 sud i R4 sud per la DANA

El temporal ha obligat a suspendre el servei de les línies R2 sud entre l'estació de França de Barcelona i Sant Vicenç de Calders i a l'R4 sud entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç de Calders. La circulació ja es trobava interrompuda entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders per condicions climatològiques adverses i ara s'amplia a dos trams de línies sencers, segons ha informat Renfe.

Les dues línies travessen comarques que amb alertes vermelles per temps violent actives per part del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, s'ha suspès el servei alternatiu per carretera dels regionals sud establert per les obres de Roda de Berà.

Pel que fa a la circulació de trens, no hi ha servei a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; a l'R14 entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; a l'R15 entre Sant Vicenç de Calders, Valls i Reus cap a Móra; l'R16 entre Tarragona i Tortosa; i l'R17 entre Tarragona i Salou Port Aventura. L'Avant Exprés entre Barcelona i Tortosa tampoc funciona.