Desarticulen un grup especialitzat en robatoris amb força a domicilis i comerços a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de Ponent i de la Unitat d’Investigació Sarrià-Sant Gervasi van detenir dimarts passat sis homes, d'edats compreses entre els 25 i 39 anys, com a presumptes autors d’un delicte de pertinença a grup criminal, 27 delictes de robatori amb força i un delicte contra la salut pública.

Les detencions es van efectuar dimarts a Barcelona, Tàrrega, Cunit, Òdena i Santa Margarida de Montbui. Els detinguts formaven part d’un grup itinerant dedicat a perpetrar robatoris arreu del territori català.

A principis de juny la Unitat d'Investigació de Sarrià-Sant Gervasi va iniciar una investigació arran d’una sèrie de robatoris amb força en domicilis del districte. Durant les indagacions també és va descobrir que els lladres havien robat en establiments comercials i bars de la ciutat, d’on havien sostret els diners de màquines escurabutxaques i expenedores.

Paral·lelament, la DIC de Ponent va iniciar una investigació a mitjans de setembre per dos robatoris amb força en empreses de Tàrrega i Torrefarrera. A l’hora d’identificar algun dels presumptes autors i vehicles implicats, els mossos van comprovar que els sospitosos també eren investigats per la Unitat d'Investigació de Sarrià-Sant Gervasi pels fets anteriorment esmentats.

La connexió de les investigacions la va propiciar el robatori d’un vehicle al municipi de la Palma de Cervelló que va ser utilitzat per cometre els dos robatoris a Ponent. Posteriorment, eines que havien sostret en una ferreteria de Tàrrega van ser localitzades durant la investigació d’un robatori en una perfumeria de Cubelles.

Robatoris amb moltes mesures de seguretat

Durant la investigació es va constatar que els lladres vivien en diferents municipis. Quan acordaven un assalt es desplaçaven al lloc del robatori cadascú amb el seu vehicle, el qual estacionaven separadament i en diferents punts. Seguidament, es desplaçaven a peu fins una zona boscosa per repartir-se les tasques durant l’assalt.

Un cop perpetrat el robatori, guardaven el botí i les eines per la mateixa zona boscosa i s’amagaven fins a primera hora del matí per agafar els seus respectius vehicles. Fins i tot es posaven roba de treball per simular que eren operaris que es desplaçaven a la feina. En dies posteriors tornaven al lloc per recollir els objectes que havien amagat.

També gestionaven cultius de marihuana

En un dels operatius de seguiment per una zona boscosa els mossos van localitzar una plantació de marihuana a Òdena. Es tractava d’una plantació indoor i que actualment s’utilitzava per assecar els cabdells.

Arran de les vigilàncies, també van localitzar dues plantacions de marihuana exteriors a Montmaneu, les quals estaven a punt de collir i ser traslladades a l’assecador d’Òdena. Tot apunta que el principal objectiu dels lladres era aconseguir joies i diners, per invertir-los en desenvolupar cultius de marihuana.

Finalment, el passat dimarts es va efectuar la fase d'explotació amb l'execució de sis entrades i perquisicions en domicilis de les localitats de Barcelona, Tàrrega, Cunit, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Montmaneu.

Durant el dispositiu els mossos van detenir sis persones per un delicte de pertinença a grup criminal, un delicte continuat de robatori amb força i un delicte contra la salut pública. També van comissar 220 plantes de marihuana al bosc, 27kg de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució, peces de roba que utilitzaven per als robatoris, 7.000€ en efectiu i una arma curta simulada de gas. A més, els mossos també van intervenir elements propis d’un grup clarament especialitzat: un equip bufador, un pistó per forçar portes grans o pesades, un inhibidor per les alarmes, una escala per despenjar-se i un líquid reactiu per drogues, entre d’altres.

Fins la data es relaciona el grup criminal amb un total de 27 robatoris en domicilis, bars, benzineres, establiments comercials i empreses de Ponent, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions, així com la imputació de nous fets delictius.

Els detinguts van passar aquest dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.