Un ferit de bala per un tiroteig a Segur de Calafell

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou tiroteig a les comarques de Tarragona. Aquest cop Segur de Calafell ha estat escenari d'un tiroteig entre diverses persones a les deu del vespre. Segons ha pogut saber Diari Més, com a conseqüència de l'intercanvi de tirs una persona ha resultat ferida de bala. Aquest ha estat traslladat amb pronòstic greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, tot i que no es tem per la seva vida.

L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets i identificar els participants. De moment, no hi ha cap persona detinguda.

Segons ha avançat El Caso, la discussió s'hauria produït per un tema de drogues.

Detenció narcos

Segur de Calafell va ser protagonista ahir perquè es va conéixer que allí la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia de l’Equador, va detenir la matinada de dimecres els germans William A., àlies 'Comandante Willy', i Alex A., àlies 'Ronco', líders de la perillosa organització narcoterrorista Los Tiguerones. Els germans Alcívar Bautista estan acusats de diversos crims greus a l’Equador incloent la col·locació de cotxes bomba, assassinats per encàrrec, extorsions, i l'atac a un canal de televisió.

Segons ha pogut saber Diari Més, el tiroteig d'aquest dimecres no té res a veure amb el cas de l'organització narcoterrorista de l'Equador.

L'últim tiroteig a les comarques de Tarragona es va produir el passat 10 d'cotubre a Alforja, on dos homes van resultar ferits a la urbanització Portugal. Les víctimes van rebre un impacte de bala i van ingressar greus a l'Hospital Sant Joan de Reus.

Els ferits haurien intentat robar en una finca situada prop de la carretera TP-7013 on hi havia una plantació de marihuana. El propietari de la casa de 73 anys, va obrir foc contra els assaltants ferint-los. Tots tres van quedar detinguts.