Martí Carnicer liderarà el grup d'experts per implementar el nou model de finançament singular

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde del Vendrell, Martí Carnicer, liderarà el grup d’experts que, conjuntament amb els professionals del Departament d’Economia, haurà de concretar el nou sistema de finançament singular de Catalunya que ha d’entrar en vigor durant aquest mandat.

Així ho ha fet públic aquest dilluns la consellera d’Economia, Alicia Romero, en una entrevista radiofònica. Durant l’entrevista la consellera ha explicat que el Govern de la Generalitat ha posat en marxa un programa específic per dissenyar i implementar el nou model de finançament i que al capdavant hi haurà Martí Carnicer.

Cal destacar que Martí Carnicer, a banda d’haver estat durant anys l’alcalde del Vendrell, ha estat també diputat al Parlament durant vàries legislatures, diputat a la Diputació de Tarragona i va ser el secretari general del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat durant els anys de Govern de progrés dels presidents Maragall i Montilla.

En aquest sentit, el primer secretari de la Federació del PSC del Camp de Tarragona, Fran Morancho, ha qualificat com «un encert» la designació de Martí Carnicer com a responsable d’aquest grup d’experts donada «la seva dilatada experiència professional i política, i el fet de què coneix a la perfecció les finances de la Generalitat de la seva etapa com a secretari general del Departament d’Economia».

Al fil d’aquesta reflexió, Fran Morancho, ha subratllat que «tornem a tenir una persona provinent de les comarques tarragonines en un lloc de responsabilitat nomenat pel nou Govern. Vam dir que el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre havien de tenir presència directa i pròpia en els òrgans de decisió de la Generalitat i així ho estem demostrant».

Cal recordar que el Govern del president Illa ha nomenat a l’ex-regidor tarragoní Berni Álvarez com a conseller de la Generalitat i que hi ha hagut un reguitzell de nomenaments de persones de les comarques tarragonines com a directors generals o responsables d’àrees estratègiques en l’organigrama del nou Govern, «com feia molts anys que no passava», ha reblat Fran Morancho.

«Demostrem amb fets, i no amb paraules, quin és el compromís del Govern de la Generalitat amb les comarques tarragonines, també amb inversions milionàries concretes com s’ha demostrat recentment al Priorat», ha conclòs.