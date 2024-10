El CE Vendrell reprèn el vol en un curs il·lusionant

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vendrell encara enguany una temporada il·lusionant. Després de quatre anys allunyats de l’OK Lliga, la màxima categoria de l’hoquei estatal en la qual l’entitat ha fet història, enguany, estrenen un nou projecte que aspiren a tornar a l’elit a curt o mitjà termini. Al capdavant del projecte hi ha Toni Porta, que va ser jugador del club durant 25 anys i també entrenador de la base durant 6 anys. Ara, per primera vegada es posa a les regnes del primer equip, i, de moment, ha començat de la millor manera: guanyant la Lliga Catalana OK Plata.

Porta és un entrenador que ja sap el que és pujar a l’OK Lliga. Ho va fer amb el Vilafranca i espera poder-ho aconseguir també amb el Vendrell. Amb tot, el tècnic va tocar de peus a terra i va destacar al Diari Més que «enguany és una mica precipitat. Estem iniciant un projecte jove, set dels deu jugadors són de la base i això requereix uns passos a seguir».

L’objectiu que es marca és «competir des del principi, aconseguir una defensa forta i, a poc a poc, millorar en atac per a convertir-nos en un equip més vertical».

Estar al capdavant de la plantilla de casa seva era un objectiu desitjat: «Va sorgir l’opció l’any passat, però no va poder ser. Enguany tenia les condicions per a poder venir i ho faig amb moltes ganes i una il·lusió gegant».

Sobre la pista, el pilar continua sent l’incansable Lluís Ferrer. El capità ara tindrà també un acompanyant de luxe: Jordi Ferrer, també conegut com a Ferreti. El veterà torna a casa després de tancar la seva etapa al CP Calafell amb l’objectiu de sumar un gra més de sorra en el camí a la glòria del conjunt vendrellenc. Porta va destacar que «és un jugador que no cal ni descriure’l. Té molta experiència i és clau tant en atac com en defensa, ens ajudarà molt, sobretot donant un cop de mà als més joves». A més, han arribat el jove Gerard Montserrat i també Xavi Arcas, el porter.

De moment, el projecte ha començat amb notícies excel·lents. El CE Vendrell va sumar un nou trofeu a les vitrines guanyant la Lliga Catalana OK Plata al Girona per 1-2.

Porta va assenyalar que «guanyar ens ha servit per a reforçar la línia de treball de la temporada. Els jugadors estan treballant molt per assimilar els conceptes nous». Aquest cap de setmana els vendrellencs tornen a la rutina de l’OK Plata Nord contra el Sant Feliu. El tècnic va descriure la categoria com «molt complicada. Igual que la Segona Divisió del futbol, és una categoria en la qual els equips juguen molt a no perdre i es fan forts a casa. Cada visita serà un fortí que hem de conquerir».

Salvar el club

La secció de l’hoquei és part d’un CE el Vendrell que té uns 500 esportistes, sumant també la secció de futbol. Arribar a aquesta època de bonança a l’entitat vendrellenca no ha sigut fàcil, perquè fa quatre anys, el club de 111 anys d’història estava al límit de desaparèixer.

La junta liderada per Montserrat Jané va entrar just quan va començar la pandèmia per a evitar que això succeís. «Quan vam a entrar, cada cosa que inspeccionàvem o movíem trobàvem deute rere deute. L’anterior president va dimitir i desaparèixer i vam entrar a treballar quan ens faltaven, fins i tot, els codis dels ordinadors», va destacar el vicepresident Josep Ma. Català.

Amb la pandèmia a sobre, la junta es va posar mans a l’obra per reduir el deute del club. «Era una situació desesperant i costosa, entre tots els membres de la junta vam gastar moltes hores de la nostra vida privada en reconduir una situació crítica del club», va apuntar Català.

Ara, la situació de l’entitat està sanejada gràcies a la feina feta. A més, també han ampliat fronteres al club: «Hem passat de tenir 80 jugadors a la secció de futbol a tenir-ne ara 400. No teníem línies de futbol onze, i ara tenim totes les categories. Enguany hem canviat la gespa al camp i apostem també fort amb l’hoquei».