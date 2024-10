Tallaran els subministraments d'un pis d'emergència social ocupat a El Vendrell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Comarcal del Baix Penedès ha acordat tallar els subministraments d'aigua i electricitat del pis d'emergència social, situat al carrer Garraf del municipi del Vendrell. Tots els grups polítics van votar unànimement aquest dimecres a favor d'aquest tall. L'immoble és de titularitat pública i s'utilitza per a emergències socials.

Des de fa mesos, l'ocupen persones de forma il·legal, fet que n'impedeix que dues famílies declarades en risc de vulnerabilitat s'hi puguin allotjar. Des de l'ens comarcal treballen «en tots els fronts per fer fora els okupes» per tal de poder restablir l'ús d'aquest recurs públic per a les persones i famílies que ho necessitin.