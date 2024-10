Detingut per tràfic de drogues a l’Arboç després descobrir que amagava la cocaïna a la ràdio del cotxe

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria del Vendrell van detenir dissabte un home de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.

Els mossos es trobaven a l’Arboç fent patrullatge de paisà per detectar il·lícits penals quan van observar un vehicle que circulava ràpid i feia un gir brusc cap a l’avinguda Tarragona on seguidament va estacionar.

Per fer comprovacions, els agents es van identificar com a policies i van veure com el conductor del vehicle s’amagava diners a la butxaca i intentava apagar un telèfon mòbil.

Van identificar l’home i van percebre que l’interior del vehicle desprenia una forta olor a substàncies estupefaents. Per aquest motiu, van escorcollar el conductor i el vehicle.

L’home portava al damunt 280 euros fraccionats i dos telèfons mòbils. Al vehicle, els agents van fer l’escorcoll i van trobar que en l’espai darrera la pantalla tàctil de la ràdio hi havia dos embolcalls de paper.

En el primer embolcall van trobar 12 paperines amb cocaïna amb un pes de gairebé 10 grams. Al segon embolcall hi havia uns 15 grams d’haixix.

Per aquests motius, van detenir l’home per un delicte de tràfic de drogues. A més de la droga i dels diners en efectiu, els agents també van intervenir el vehicle utilitzat per amagar la droga.

El detingut va passar ahir dilluns a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.