Cau un arbre pel vent a Banyeres del Penedès

Els Bombers de la Generalitat han retirat aquest dilluns al vespre un arbre a Banyeres del Penedès, el qual hauria caigut pel vent. L'avís l'han rebut a les 23.24 hores i s'han desplaçat amb una unitat terrestre.

Els bombers han acudit fins a l'avinguda Marta Mata de Banyeres, que es on s'ha produït la caiguda de l'arbre. Aquest ha quedat al mig de la calçada, per la qual cosa els bombers han procedit a la seva retirada de la via.

Els Bombers han rebut 85 avisos relacionats amb les tempestes de les 23 hores fins les vuit del matí d'aquest dimarts. La majoria d'incidències han estat per retirar arbres caiguts a causa del vent.

Per regions d'emergències s'han atés 42 a la REMNord; 28 a la REMSud; 7 a la REGirona; 5 a la RECentre; 2 a la RELleida; i 1 a la RETarragona.