Denuncien la falta d'accessibilitat en el subterrani de l'estació de trens de Cunit

L'Assemblea Veïnal de Cunit va presentar fa uns dies un escrit davant el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a denunciar que el subterrani de l'estació de trens de Cunit no està adaptat a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Aquesta situació vulnera els drets d'accessibilitat universal i representa una barrera per a nombrosos veïns que depenen d'aquesta infraestructura per als seus desplaçaments.

El Departament ha comprovat que aquestes persones amb discapacitat i mobilitat reduïda l'única alternativa que tenen és creuar per un descampat ple de sots i foradades o bé una carretera sense vorera, voral, ni il·luminació, fins a l'avinguda de la font per a tornar cap enrere pel pàrquing de l'estació i viceversa. Trajecte que suposa en tots dos sentits uns perillosos 550 metres.

En resposta a la denúncia, el Departament de Drets Socials ha comunicat que es posarà en contacte amb l'Ajuntament de Cunit per a prendre mesures per a garantir l'adequació del subterrani a les normatives vigents.

L'Assemblea Veïnal de Cunit ha manifestat la seva preocupació per la falta d'actuació per part de les autoritats locals en aquest assumpte i espera que, amb la intervenció del Departament de Drets Socials, es prenguin les mesures necessàries per a solucionar aquesta situació de manera urgent.