La Fira de Santa Teresa del Vendrell aposta per potenciar els productes del territori

L’any passat la Fira de Santa Teresa del Vendrell va iniciar una nova etapa amb l’objectiu de promocionar el millor del territori, tot posant en valor els cellers, la gastronomia, les empreses locals i els productes de quilòmetre zero del Vendrell i el Baix Penedès. Després de la bona acollida als canvis de l’any passat, aquest 2024 la Fira torna de l’11 al 13 d’octubre reforçant el camí iniciat.

Així ho ha explicat l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, que assegura que «el nou format de Fira està pensat no només per mirar, sinó per viure-la, experimentar i participar-hi». L’alcalde ha agraït també la col·laboració del teixit empresarial i comercial del Vendrell i la comarca en el certamen.

Gerard Jané, de Jané Ventura, i Rafel Solé, d'Avgvstvs Forvm, han coincidit en la presentació de la Fira a assegurar que l’experiència de l’any passat va ser molt positiva i que els va permetre donar a conèixer la seva tasca com a productors del territori.

En aquest sentit, el regidor de Fires, Christian Soriano, s’ha felicitat pel fet que enguany s’incrementi la presència d’empreses locals que participen a la Fira, assegurant que «aquest fet demostra que el canvi de paradigma va ser molt ben acollit».

Soriano ha explicat que la Fira d’enguany guanya nous espais, concretament la Rambla de Josep Cañas, que acollirà l’automoció i un circuit de karts. D’aquesta manera, ha dit, es manté l’esplanada del Pèlag com a aparcament proper a la zona de la Rambla, es dinamitza l’activitat en altres eixos comercials de la vila i s’estableix una millor connexió amb les atraccions.

D’altra banda, el regidor ha explicat que en aquesta edició s’estrenarà «la Fireta de Santa Teresa» a la carretera del Doctor Robert, un espai on els més petits podran gaudir de l’essència de la Fira, i amb diferents activitats gastronòmiques i d’oci per a totes les edats.

Una altra de les novetats d’enguany és que la zona de maridatges es trasllada al Museu Deu, on el col·lectiu Terra i Taula ha organitzat també un sopar pel divendres a la nit. Les inscripcions s’han de fer en horari de museu fins al dijous 10 d'octubre, a les 14 h. Cal fer el pagament en efectiu al Museu Deu

La inauguració de la Fira de Santa Teresa tindrà lloc el divendres 11 d’octubre, a les 19.45 hores, a la Rambla, i comptarà amb l’assistència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.