Detenen un home per set robatoris amb força a domicilis del Baix Penedès

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Vendrell van detenir el passat 14 de setembre un home de 35 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb força a interior de domicili, un d’ells en grau de temptativa.

Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació a principis del mes de setembre arran d’un seguit de robatoris amb força en diferents poblacions del Baix Penedès.

El modus operandi que utilitzava l’autor era el mateix en tots els casos. Aquest consistia en saltar les tanques perimetrals de les cases i escalar fins accedir a una finestra o balcó on forçava els panys amb una eina tipus tornavís. Un cop accedia dins, aprofitava per robar tots els objectes de valor així com joies, telèfons mòbils, roba, patinets elèctrics, etc.

Arran d’això, el passat 14 de setembre de matinada els Mossos van muntar un dispositiu policial amb l’objectiu de detenir l’autor dels darrers robatoris.

Pels volts de la 01.30h, els Mossos van rebre un avís que s’acabava de produir un robatori amb força en una casa del barri marítim de Coma-ruga.

Immediatament una patrulla va desplaçar-se al lloc i va poder visualitzar les imatges de la càmeres de seguretat on es reconeixia clarament un individu intentant, sense èxit, accedir al domicili.

Tres hores més tard, les patrulles van rebre una altra alerta de robatori en una casa molt propera. En les immediacions, van localitzar un home que coincidia plenament amb l’individu que les càmeres de seguretat havien enregistrat.

En l’escorcoll van localitzar-li unes claus de cotxe el qual estava estacionat a prop d’on es trobava la patrulla. Dins del vehicle van trobar un monopatí elèctric, un telèfon mòbil, diversos rellotges d’alta gamma, entre d’altres objectes de dubtosa procedència.

Per tot això i amb les comprovacions policials, els agents van determinar que era l’autor dels dos robatoris comesos en les darreres hores, per la qual cosa van detenir-lo.

El detingut va passar el dia següent a disposició judicial als jutjats del Vendrell.

Gestions posteriors d’investigació van permetre relacionar-lo amb cinc robatoris més comesos als municipis de Cunit, Vendrell i Segur de Calafell entre els dies 11 i 17 de setembre.

Arran d’això, els investigadors van desplegar un operatiu policial i van detenir-lo novament a Tarragona el 27 de setembre.

El detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell.