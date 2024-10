Cunit exigeix solucions al «col·lapse» de Rodalies després dels primers dies de tall ferroviari

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Cunit ha demanat a Renfe i al Govern solucions immediates al «col·lapse» de Rodalies patit des d'aquest dimarts quan es va iniciar el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders arran de les obres del túnel de Roda de Berà.

Des del consistori proposen que els sis trens -entre les 7:08 i les 9:38h- i els sis -entre les 15:58 i 18:28h-, que comencen recorregut i acaben a Vilanova i la Geltrú, circulin fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders com a reforç a la línia R2 Sud. Els Ajuntaments de Calafell i Cubelles també s'han sumat a aquesta petició.

«Ens preocupa i molt les situacions d'inseguretat que es donen als trens per la multitud de persones que hi pugen; demanem que se solucioni immediatament perquè la setmana vinent no es tornin a repetir els episodis de col·lapse d'aquests dies», ha dit el primer tinent d'alcalde de Cunit, Jaume Casañas.

Per això, des del consistori demanen canvis, els quals, assenyalen, «passen per millorar la coordinació» i pel reforç de Rodalies, ja sigui amb més vagons als trens existents o allargant els recorreguts d'inici i final a Vilanova i la Geltrú fins a Sant Vicenç de Calders.