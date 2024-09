El Vendrell inicia un servei gratuït d'acompanyament a peu de casa a l'escola

Els nens aniran acompanyats per monitors de lleure de l'associació La Ballaruga.Ajuntament del Vendrell

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament del Vendrell posarà en marxa l'1 d'octubre un servei gratuït d'acompanyament a peu per a alumnes d'educació infantil i primària durant el trajecte de casa a l'escola i viceversa.

Es tracta d'un programa pilot, anomenat A peu a l'escola, que en una primera fase està dirigit a estudiants de tres col·legis-Àngels Garriga, Pau Casals i Marta Mata-, encara que el consistori assegura que la seva voluntat és ampliar-lo a la resta de centres del municipi.

Els nens aniran acompanyats per monitors de lleure de l'associació La Ballaruga i portaran una identificació.

«Aquest servei vol donar resposta a diferents necessitats, com apostar per una mobilitat sostenible i una vida saludable promocionant els desplaçaments a peu o conèixer el nostre entorn», afirma la regidora d'Educació i Feminisme del Vendrell, Silvia Vaquero.

La sol·licitud per inscriure's en aquesta iniciativa s'ha de formalitzar a través d'un formulari en línia, on les famílies han d'establir el punt de trobada on deixaran els nens, els dies de la setmana que requeriran aquest servei o si el trajecte és d'anada o tornada.