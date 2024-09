Troben el cadàver d'un home d'uns 50 anys surant a l'aigua en una platja de Calafell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El cadàver d'un home d'uns 50 anys ha aparegut surant dins de l'aigua en una platja de Calafell aquest dijous a la tarda. El centre operatiu de servei de la Guàrdia Civil, el cos competent en aquests casos, ha rebut l'avís quan passaven deu minuts de les quatre de la tarda. Diverses patrulles i efectius d'emergències s'han traslladat fins al lloc dels fets.

L'home, que no anava identificat es trobava dins de l'aigua completament vestit. També presentava restes de sang al cap, segons han explicat a l'ACN fonts pròximes al cas. La unitat orgànica de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona s'ha fet càrrec de la investigació per determinar la seva identitat i les causes de la mort.

L'aixecament del cadàver s'ha practicat al voltant de les sis de la tarda d'aquest dijous i segons les primeres valoracions fetes pel forense en el lloc dels fets, el cos podria portar un màxim de 24 hores a l'aigua. Segons els primers indicis, les ferides que la víctima presentava al cap podrien ser compatibles amb cops a les roques pròximes a la platja i podria tractar-se d'una mort per ofegament.

Està previst que es faci l'autòpsia al cadàver per esclarir les causes de la mort. Alhora, també queda pendent la identificació de l'home, el qual ha aparegut flotant en una platja de Calafell, vestit i sense cap document d'identitat a sobre.