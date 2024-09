L’Ajuntament del Vendrell construirà una plaça davant del Mercat Municipal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va anunciar al ple de dimecres que es reformarà tot l’entorn del Mercat Municipal. Concretament, es construirà una plaça en el lloc que ocupa actualment la benzinera «Cal Julio» a l’avinguda de Jaume Carner, que properament cessarà la seva activitat per jubilació.

El batlle del Vendrell va destacar que «la reforma de tot l’entorn del Mercat Municipal el farà lluir com el que és, un pilar i referent de qualitat del comerç local del Vendrell».

En aquest ple, l’alcalde va exposar que el Vendrell és un municipi en creixement, amb zones tradicionalment turístiques que s’estan convertint cada vegada més en residencials, cosa que obliga a fer una actualització contínua dels serveis públics, afavorir la cohesió social i, també, el sentiment d’identitat. Segons l’alcalde, el projecte de municipi del govern és de transformació urbana i verda, de convivència, de cohesió i d’inclusió.

L’objectiu immediat del govern municipal és fer un Vendrell de carrers nets, ordenats i segurs i, per fer-los possibles, segons va explicar Kenneth Martínez, en el primer any de mandat s’han actualitzat els contractes de neteja viària i el de recollida de residus que properament s’adjudicarà per posar-lo en funcionament del gener del 2025; i en Seguretat, va recordar l’alcalde, s’ha augmentat la plantilla de la policia local, s’ha ampliat la unitat de suport policial, s’ha obert una nova comissaria a Coma-ruga, ja està a punt la licitació de la nova xarxa de videovigilància, s’ha reforçat la col·laboració de forma estreta amb tots els cossos policials i s’ha posat en marxa l’Oficina d’Antiocupacions amb actuacions d’èxit.

Kenneth Martínez també va destacar les bones dades d’ocupació turística en un estiu on han tornat a onejar les banderes blaves, i en què la nova marca El Vendrell «En Clau de Sol» ha posicionat el municipi com a destinació cultural en un entorn natural privilegiat. De fet, ha estat premiat com a millor poble turístic de l’any de Catalunya.

Pel que fa a la cohesió social, l’alcalde va posar èmfasi en el fet que el Vendrell és un referent en polítiques de protecció i promoció social perquè és un dels ajuntaments que destina més recursos econòmics en serveis socials, en polítiques d’ocupació i en gent gran. «Som l’únic ajuntament que garanteix la gratuïtat i la universalitat de les escoles bressol municipals, afavorint un estalvi econòmic i la conciliació familiar. En polítiques d’igualtat i d’inclusió, el Vendrell també n’és referent en serveis destinats tant per a infants com per a adults. I un dels reptes més importants del Vendrell és facilitar l’accés a l’habitatge i ja s’ha fet el primer parc d’habitatge públic que s’ampliarà per poder oferir més lloguer social».

D’altra banda, l’alcalde va ressaltar que l’esport és el foment de la vida saludable i de valors i, per això, també s’ha actuat amb la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol, la pista d’atletisme i de les màquines de fitness dels gimnasos.

Així mateix, va explicar que es continua amb el Pla Renove de millora de l’asfalt i de voreres, com han estat els casos recents al davant del Centre cívic L’Estació i al carrer Doctor Robert entre carretera. de Valls i el carrer Colom, i l’inici de les obres al carrer Atzavara de la Muntanyeta.

Kenneth Martínez va avançar que s’està treballant en una transformació urbana per fer espais més amables, més segurs i per dinamitzar l’atractiu turístic, com és el cas de la finalització del Feder de Coma-ruga amb la nova plaça dels Germans Trillas i el nou Tabaris, una transformació del centre del nucli marítim que continuarà amb la millora al voltant d’aquest edifici i del Riuet. I també va afegir que s’estan redactant els projectes del Parc del Botafoc i el de les rieres, que són revolucionaris i que inclouen el que serà el segon aparcament subterrani del municipi.

En relació amb un dels serveis més importants, el servei d’aigües, amb una inversió de 2,8 milions d’euros s’executaran els tres projectes que garantiran l’abastament, la sostenibilitat i l’autonomia del servei.

Per acabar, Kenneth Martínez va posar de relleu que, com a capital administrativa i comarcal, s’ha aconseguit que es faci una ampliació de l’Hospital del Vendrell, acollir els Serveis Territorials d’Educació del Penedès, una oficina del DNI i ser ciutat universitària.