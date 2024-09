Així será el Torrent dels Aragalls: el passeig que connectarà el nucli del Vendrell amb el mar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament del Vendrell ha presentat avui el projecte tècnic per a la conversió en passeig urbà del Torrent dels Aragalls i implantació d’un itinerari ciclable entre l’avinguda del Parlament de Catalunya i l’avinguda Palfuriana, a càrrec de Ardèvols Consultors Associats, i ha anunciat que properament es licitaran les obres amb un pressupost de 500.000 euros i un termini d’execució d’entre 4 i 6 mesos.

El projecte planteja un recorregut únic tant per a ciclistes i per a vianants, que donarà continuïtat a la via verda fins al mar, i garanteix l’ombra amb la plantació d’arbres i arbustos. Aquesta actuació està inclosa dins del Projecte de Sostenibilitat Turística (Next Generation), que té concedit l’Ajuntament del Vendrell per posar en valor aquells elements que tenen un atractiu turístic i que alhora també són patrimoni natural.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha destacat la importància de «convertir el Torrent dels Aragalls en un passeig integrat en la trama urbana perquè esdevingui un refugi climàtic, un espai de lleure i una continuïtat de la via verda que connecta el nucli del Vendrell i els nuclis marítims per afavorir la mobilitat sostenible, a peu i en bicicleta, fins arribar al mar». Ha afegit que «segons la previsió del termini d’execució, a l’estiu del 2025 ja es podrà gaudir d’aquest nou passeig verd».