L’Arboç remodela i amplia el pàrquing de l’escola Sant Julià

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de l'Arboç ha iniciat el projecte d'ampliació i remodelació de la distribució de l'aparcament de l'escola Sant Julià, amb l'objectiu de millorar tant la funcionalitat com la seguretat de l'entorn del centre escolar.

Aquest projecte permetrà incrementar el nombre de places d'estacionament disponibles, responent a la creixent demanda de places per part de les famílies i contribuint a una gestió més eficient del trànsit a les hores punta d'entrada i sortida de l'escola.

A més, com a part d'aquesta intervenció, i amb la finalitat facilitar una evacuació més ordenada i segura dels infants, s'ha previst la creació d'un pas destinat específicament a la sortida dels alumnes d'Educació Infantil. Aquesta nova mesura oferirà una major comoditat tant per als alumnes com per les famílies que recullen els seus fills.

Aquesta actuació, amb un cost total de 39.913,21 € més IVA i s'emmarquen dins del programa de l'Ajuntament per millorar la qualitat dels serveis públics municipals i són complementàries amb el compromís del govern municipal de treballar per aconseguir la nova escola.