Un home de 79 anys mor atropellat per un autobús al Vendrell

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 79 anys ha estat atropellat mortalment aquest divendres al matí al Vendrell. Segons fonts municipals, els fets han tingut lloc a dos quarts de vuit del matí quan, per causes que encara s'estan investigant, un autobús ha atropellat l'home a la carretera Barcelona, just davant d'un supermercat del barri de la Muntanyeta.

Fins al lloc, s'hi ha desplaçat quatre dotacions de la Policia Local, una dotació dels Bombers i dues ambulàncies del SEM, una medicalitzada. Tot i que els equips d'emergències han intentat reanimar l'home, no han pogut fer res per salvar-li la vida i ha mort per les lesions que li ha provocat l'impacte. La Policia Local ha obert una investigació per esclarir els fets. El conductor de l'autobús ha estat sotmés a les proves d'alcoholèmia i el resultat ha sigut negatiu.