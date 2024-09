El Museu del Tabaris del Vendrell rep més de 11.000 visitants des de la seva d’obertura al juny

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu del Tabaris de Coma-ruga ha rebut 11.101 visitants des de que es va inaugurar el passat 14 de juny. L'equipament convida el públic a fer un passeig per la història de Coma-ruga i del municipi del Vendrell, tot mostrant una realitat compartida entre Coma-ruga i els altres nuclis del municipi: Sant Salvador, el Francàs, Sant Vicenç de Calders i la vila del Vendrell.

Bernat Criado, tècnic de Cultura i Turisme, ha explicat que el Museu «ha tingut molt bona acollida, tant per la seva interactivitat com pel fet de posar en valor el patrimoni cultural i natural del municipi. Així mateix, també hi hagut moltes persones que han vingut atretes per gaudir de la restauració dels mosaics de Santiago Padrós que es poden veure a l’edifici Tabaris».

En concret, del 14 de juny al 15 de setembre, el Museu ha rebut 11.101 visitants. Al juny, 2.179; 1.855 al juliol; 6.133 a l’agost i 934 a la primera quinzena de setembre. Majoritàriament, el públic que ha rebut el Museu ha estat un públic familiar, així com també molts visitants i estiuejants que han passat l’estiu al Vendrell i els seus nuclis marítims.

A més de l’acte d’inauguració i jornades de portes obertes del juny, en aquest primer trimestre de funcionament s’han celebrat més d’una vintena d’esdeveniments a l’edifici Tabaris, que han contribuït a dinamitzar l’equipament. Entre elles, una vintena de visites guiades; jornades, presentacions literàries o el Market Tabaris.

Amb l’inici del curs escolar, es preveu que en els propers mesos el visitin moltes escoles del Vendrell i d’altres municipis, que ja s’hi ha interessat.