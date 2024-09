El Cercle d’Economia demana integrar el Baix Penedès a l’AMB

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cercle d’Economia ha demanat al nou Govern «coratge i ambició» per plantejar un canvi de governança a la regió metropolitana de Barcelona, de la qual ha afirmat que és «hora de revisar a fons».

En l’informe, que porta per nom L’hora de la Barcelona metropolitana, l’entitat explica que una ampliació de l’AMB passaria a estar formada per 199 municipis, que inclouen la totalitat dels municipis de la vegueria de Barcelona (127) i de la vegueria del Penedès (72) repartits per vuit comarques: l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Actualment, l’AMB agrupa 36 municipis i 3,3 milions d’habitants. A més, el document destaca que «la no articulació d’un sistema de govern metropolità efectiu té un cost evident per als ciutadans de la Regió Metropolitana de Barcelona i també de Catalunya».

Per dur a terme el canvi de model de governança i fer un «salt qualitatiu», el Cercle posa sobre la taula dues vies: crear un Consell de Vegueria de la regió metropolitana de Barcelona i ampliar l’actual AMB a més municipis i dotar-la de més competències. Aquesta darrera, pel Cercle, és la que «té més sentit» i que podria donar «millors resultats» perquè es traduiria en una simplificació administrativa.

La primera opció, en canvi, diu que caldria veure com encaixa l’AMB dins duna vegueria, com es coordinaria amb la del Penedès i un possible pronunciament desfavorable del TC.

L’entitat sosté que actualment hi ha un «entramat de governs locals» juntament amb altres instruments de «cooperació intermunicipal com són els consorcis, les mancomunitats, les empreses públiques i mixtes, i les associacions i xarxes de municipis».

Segons el Cercle d’Economia, per a dur a terme un canvi de governança, caldria guiar-se per diversos principis, com el de la simplificació administrativa. «No es pot crear un àmbit territorial sense eliminar-ne un altre. Cal fer prevaldre la simplificació administrativa», afirma l’entitat presidida per Jaume Guardiola.