Col·lapsa part d'un pàrquing d'un habitatge de Coma-ruga durant un incendi

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en un incendi en un habitatge de Coma-ruga (El Vendrell). L'avís l'han rebut a les 07.53 hores i s'han desplaçat fins al número 58 de l'avinguda Parlament de Catalunya.

Allí han localitzat un incendi en un habitatge adossat de planta baixa més dos plantes superiors. Els bombers han procedit a l'extinció de la vivenda, en la qual no hi havia ningú a l'interior. Les primeres informacions apunten a que ha col·lapsat una part del pàrquing de l'habitatge, tot i que no es sap la gravetat. Els bombers han avisat a l'arquitecte municipal perquè valori els danys.

El foc ha obligat a confinar als veïns de l'habitatge contigu pel fum. Cap persona ha resultat ferida. El foc ja es troba extingit però els bombers es troben al lloc revisant els danys.

Et pot interessar