Vídeo: Un motorista atropella dues persones a Llorenç del Penedès en un concentració no autoritzada de vehicles 'tunejats'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos han detingut un home que va atropellar dues persones mentre feia el cavallet amb una motocicleta en una concentració no autoritzada de vehicles modificats a Llorenç del Penedès. Tot i provocar l'accident, l'home -de 22 anys- va fugir del lloc sense assistir a les víctimes. Els Mossos el van localitzar dies més tard i van intervenir la moto.

La policia catalana van identificar el detingut com a presumpte autor de quatre delictes contra la seguretat viària comesos el 4 d’agost a Llorenç del Penedès i un delictede falsedat documental.

La matinada del mateix dia la Sala Territorial de Comandament va rebre avís d’un atropellament amb una motocicleta en un polígon industrial de Llorenç del Penedès. Una patrulla de trànsit de la comissaria del Vendrell va adreçar-se al lloc i en arribar va comprovar que hi havia una concentració important de vehicles i persones, que semblava ser una trobada de vehicles modificats, 'tunejats', on és habitual la conducció temerària com un espectacle.

Després d’activar més recursos policials per fer front a la situació, els agents van adreçar-se al punt de l’accident on només quedaven una quinzena de persones, les dues víctimes de l’accident i, cap rastre de l’autor de l’atropellament i la motocicleta.

Un cop les víctimes van ser ateses pels serveis sanitaris, els agents van recollir tots els indicis policials pertinents i van traslladar la investigació al Grup de Recerca i Documentació de l’Àrea Regional de Trànsit de Tarragona.

Dies després, la investigació policial va permetre identificar l’autor dels fets, un home amb antecedents policials relacionats amb la mateixa tipologia delictiva. A més, li van intervenir la motocicleta utilitzada en l’atropellament.

L’home va ser detingut el 13 d’agost al Vendrell com a presumpte autor de quatre delictes contra la seguretat viària: per conducció temerària, per abandonament del lloc de l’accident, per causar lesions per imprudència i per conduir sense permís de conducció. També se’l va detenir per un delicte de falsedat documental, ja que la motocicleta que duia en el moment dels fets tenia esborrat un número de sèrie.

El detingut va passar a disposició judicial el 14 d’agost davant el jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell

Et pot interessar: