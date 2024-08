El Vendrell inaugura un mural de grans dimensions d'Àngel Guimerà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Casa Museu Àngel Guimerà del Vendrell va inaugurar dimecres un mural de grans dimensions pintat a la façana lateral per homenatjar el dramaturg, escriptor i poeta al centenari de la seva mort.

La il·lustració, de l'autor roquetenc Ignasi Blanch, representa Guimerà escrivint amb personatges de les seves tres obres més representatives: Magalí, Marta i Sebastià (amb el cap de llop ),de Terra Baixa; Blanca i Saïd, de Mar i Cel, i Àgata, de La filla del mar.

«El mural té un component didàctic i pot ajudar a entendre el món de Guimerà. Espero que en veure'l, tothom, però especialment les noves generacions, sentin curiositat per conèixer els seus treballs», explica a EFE Ignasi Blanch, únic espanyol que el 1990 va ser seleccionat per pintar a l'East Side Gallery del Mur de Berlín.

La Casa Museu Àngel Guimerà, també coneguda com a Cal Ximet, va ser adquirida el 1778 pel besavi del dramaturg, quan va abandonar l'ofici d'agricultor per dedicar-se a la fabricació de botes de vi. Guimerà hi va viure bona part de la seva infància i joventut.

La inauguració d'aquest mural forma part de l'Any Guimerà per commemorar els cent anys de la seva mort, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Vendrell.

