El Consell del Baix Penedès posarà agents per garantir la seguretat als serveis socials

El Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) va anunciar ahir que prendrà mesures de seguretat per garantir la protecció dels treballadors i treballadores dels serveis socials, especialment aquells que formen part de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA).

L’ens supracomarcal apunta que la decisió d’aplicar noves mesures arriba després «dels recents esdeveniments amb amenaces i accions violentes» que han rebut diversos treballadors dels serveis socials.

Les mesures que s’implantaran inclouran canvis en els espais on l’equip dels serveis socials realitza les visites i un augment de la seguretat amb agents privats. Des del Consell Comarcal s’està valorant l’opció d’instal·lar de càmeres de seguretat. Des de l’ens supramunicipal apunten que l’objectiu principal de l’aplicació d’aquestes mesures de seguretat «és protegir els professionals que treballen en situacions delicades, com ara la retirada de custòdia de menors en situació de risc». Els treballadors també han manifestat la seva preocupació, i el Consell Comarcal del Baix Penedès «vol assegurar-se que els empleats i empleades puguin exercir les seves funcions sense posar en perill la seva integritat».

El president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, va titllar els fets ocorreguts «d’inacceptables» i també va destacar «la importància de garantir un entorn segur per als treballadors dels serveis socials, que realitzen una tasca fonamental per al benestar de la comunitat». Alhora, des del Consell Comarcal del Baix Penedès destaquen que l’ens «està compromès a prendre les mesures necessàries per protegir als treballadors i garantir que puguin continuar fent la seva feina de manera segura».

La plantilla reclama millores laborals Els treballadors del Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) continuen mobilitzant-se per reclamar millores laborals. La plantilla de l’ens supramunicipal demana un increment de sou que s’iguali al que tenen altres administracions que fan les mateixes tasques, així com el reajustament de les categories corresponents als treballadors que assumeixen més responsabilitats que les que consten a la seva categoria. El pròxim 30 de juliol la junta de personal es reunirà amb la gerència del Consell Comarcal del Baix Penedès.

